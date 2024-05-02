Александр Дмитриев, 83-летний пенсионер и инвалид из Риги, получил вид на жительство в Москве. Сначала емув УФМС отказали. Проблема в получении вида на жительство была из-за несовпадения фамилий с сыном, передает ТАСС.
В Едином координационном центре поддержки соотечественников из Латвии выпустили материал материала в поддержку Дмитриева. С помощью вице-президента организации семья Дмитриевых смогла обратиться к министру МВД Владимиру Колокольцеву. В итоге Александру выдали вид на жительство.
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