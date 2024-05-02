Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
Пожилой инвалид из Риги получил вид на жительство в Москве
  1. Главная
  2. Общество
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:29

Пожилой инвалид из Риги получил вид на жительство в Москве

Александр Дмитриев, 83-летний пенсионер и инвалид из Риги, получил вид на жительство в Москве. Сначала емув УФМС отказали. Проблема в получении вида на жительство была из-за несовпадения фамилий с сыном, передает ТАСС.

В Едином координационном центре поддержки соотечественников из Латвии выпустили материал материала в поддержку Дмитриева. С помощью вице-президента организации семья Дмитриевых смогла обратиться к министру МВД Владимиру Колокольцеву. В итоге Александру выдали вид на жительство.

Фото: upload.wikimedia.org/Aivazovsky

Мир

На ОАЭ снова обрушился сильный ливень

На ОАЭ снова обрушился сильный ливень

В ОАЭ, включая Дубай, снова начались сильные ливни с порывистым ветром, что вызвало проблемы с полетами из местных аэропортов.

Читать полностью
МИД Швейцарии не стал отвечать на вопрос о приглашении Белоруссии на летний саммит

МИД Швейцарии не стал отвечать на вопрос о приглашении Белоруссии на летний саммит

Дипломатическое ведомство Швейцарии не стало разъяснять в ответ на запрос информационного агентства РИА Новости, было ли Белоруссии предложено принять участие в международной конференции по Украине в июне.

Читать полностью

Общество

Автоэксперты объяснили рост популярности каршеринга у россиян

Автоэксперты объяснили рост популярности каршеринга у россиян

Россияне стали активнее использовать каршеринг и аренду автомобилей в связи с ростом цен на новые и подержанные машины, а также из-за изменений в механизме ввоза машин, приведших к дальнейшему удорожанию авторынка с апреля 2024 года.

Читать полностью
Впервые суд в России рассмотрел дело о нарушении блогером авторских прав

Впервые суд в России рассмотрел дело о нарушении блогером авторских прав

Автор видео через своего юриста Дарину Лисецкую обратился в суд с требованием взыскать с предпринимателя 500 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил иск лишь частично, взыскав с предпринимателя 300 тысяч рублей.

Читать полностью

Новости