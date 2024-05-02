В ОАЭ, включая Дубай, снова начались сильные ливни с порывистым ветром, что вызвало проблемы с полетами из местных аэропортов. Руководство дубайского аэропорта призвало пассажиров планировать свой приезд на регистрацию заранее из-за заторов и возможных задержек.

Авиакомпании Emirates, flydubai и Etihad Airways также рекомендуют сверять статус рейса заблаговременно. Власти рекомендуют перевести работников и учеников на дистанционную работу и обучение 2 и 3 мая, а также избегать морского побережья и районов, где ожидаются песчаные бури. По прогнозам, сегодня в Дубае выпадет значительно меньше осадков, чем во время рекордного ливня 16 апреля, сообщает Tourdom.Ru.

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