Дипломатическое ведомство Швейцарии не стало разъяснять в ответ на запрос информационного агентства РИА Новости, было ли Белоруссии предложено принять участие в международной конференции по Украине в июне.

Планируется, что 15-16 июня Швейцария проведет конференцию по Украине неподалеку от города Люцерн. Россия не планирует участвовать в этом мероприятии, хотя на него приглашены примерно 160 государств.

Представители ведомства отметили, что не могут определенно утверждать, кто был приглашен на упомянутую конференцию. Единственные рекомендации, которые они могут предоставить, доступны на их веб-сайте. На странице Министерства иностранных дел лишь отмечается, что Россия на данный момент не получила приглашение.

Послом Российской Федерации в Берне Сергей Гармонин ранее сообщил информационному агентству РИА Новости, что Россия не примет участие в конференции по Украине в Швейцарии, цель которой, по его мнению, заключается в постановке Москвы перед выбором. Он выразил убеждение, что данное мероприятие превратится в громкую, но бесполезную рекламную акцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отметил, что переговоры по Украине без участия России не имеют смысла.

Москва неоднократно подчеркивала готовность к диалогу, но Киев законодательно запретил его. Запад призывает Россию к переговорам, которые она готова вести, однако игнорирует отказы Украины. В Кремле отмечают, что на данный момент нет предпосылок для мирного завершения ситуации в Украине, а главной целью России остается завершение специальной операции, что возможно только силовым путем. По их мнению, переход к урегулированию конфликта возможен при учете существующего положения и новых реалий.

Фото: commons.wikimedia.org/Hardcoreraveman (release this work into the public domain)