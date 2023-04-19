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  • Опубликована сегодня в 11:27

Перевоз украинской агропродукции через Польшу начнется 20 апреля

По итогу переговоров между Украиной и Польшей было принято решение организовать транзит киевской агропродукции через территорию Варшавы. Он состоится 20 апреля, сообщает министр аграрной политики Украины Николай Сольский.

"Решение Польши о запрете транзита для украинских властей стало неожиданностью. Поэтому прошли переговоры.Мы договорились, что в четверг ночью транзит открывается"

Известно, что грузовики с украинской аграрной продукцией будут следовать через польскую территорию в отдельных колоннах в сопровождении сотрудников таможенных и налоговых служб республики. Контейнеры с зерном с Украины также будут пломбировать и оснащать датчиками для отслеживания местоположения.

Напомним, что кабмин Польши ввел временный запрет на ввоз зерна и пищевой продукции с Украины 15 апреля. Аналогичный шаг предприняли правительства Венгрии и Словакии.

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