По итогу переговоров между Украиной и Польшей было принято решение организовать транзит киевской агропродукции через территорию Варшавы. Он состоится 20 апреля, сообщает министр аграрной политики Украины Николай Сольский.
"Решение Польши о запрете транзита для украинских властей стало неожиданностью. Поэтому прошли переговоры.Мы договорились, что в четверг ночью транзит открывается"
Известно, что грузовики с украинской аграрной продукцией будут следовать через польскую территорию в отдельных колоннах в сопровождении сотрудников таможенных и налоговых служб республики. Контейнеры с зерном с Украины также будут пломбировать и оснащать датчиками для отслеживания местоположения.
Напомним, что кабмин Польши ввел временный запрет на ввоз зерна и пищевой продукции с Украины 15 апреля. Аналогичный шаг предприняли правительства Венгрии и Словакии.
Глава МИД Турции: "Весь мир ненавидит Америку"
Европа хорошо исполняет роль пешки в руках Вашингтона
Meta намерена уволить еще 4 тыс. сотрудников
Причина тому - сложная ситуация на рынке
Традиционное шествие "Бессмертный полк" в этом году не состоится в России
Причина тому - частые угрозы со стороны недругов
"Мусор кругом, урны не убирают": петербуржцы указали Пониделко на провал месячника по благоустройству
Смольный продолжает предоставлять позитивные отчеты о проведении месячника по благоустройству Петербурга, заявляя, что весенняя уборка улиц проходит согласно ранее заявленному плану.