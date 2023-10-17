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Сербия и Венгрия осудили повышение Болгарией платы за транзит газа из РФ
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  • Опубликована сегодня в 21:30

Сербия и Венгрия осудили повышение Болгарией платы за транзит газа из РФ

Венгрия и Сербия рассматривают действия Болгарии по повышению тарифов на транзит российского газа через свою территорию как враждебные и нарушающие нормы Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и вице-премьера Сербии Синиши Мали.

13 октября болгарский парламент ввел дополнительный налог в размере 20 левов (примерно 10 евро) за каждый мегаватт-час транзита российского газа через "Турецкий поток" и его ответвления в Сербию и Венгрию. Правительства этих стран считают, что эта мера угрожает безопасности поставок энергоносителей в их страны. В совместном заявлении отмечается, что Евросоюз не вводит санкции против поставок российского газа через трубопроводы, и аргументы болгарского премьер-министра Николая Денкова недопустимы.

Согласно заявлению, действия болгарских властей противоречат европейской солидарности и ставят под угрозу энергетическую безопасность как члена Евросоюза, так и страны, желающей вступить в ЕС. Венгрия и Сербия намерены скоординировать свои шаги и не оставят без ответа это враждебное решение Болгарии.﻿

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