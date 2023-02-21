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  • Опубликована сегодня в 23:35

В России увеличили тарифы за проезд по федеральным трассам

Правительство России утвердило новые максимальные тарифы за проезд автомобилей по федеральным трассам и участкам таких дорог. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Для новых автомобилей плата вырастет с 3 до 5 рублей за километр на реконструированных дорогах. На новых трассах придется заплатить 8 рублей (ранее было 3 рубля). На мостах и путепроводах оплата возрастет с 21 до 29 рублей.

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