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Эксперт Гусев назвал причины транспортного коллапса 1 сентября
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  • Опубликована сегодня в 19:44

Эксперт Гусев назвал причины транспортного коллапса 1 сентября

Многие юные петербуржцы встретили 1 сентября не в школах, а в пробках. Они не смогли добраться до учебных заведений вовремя. Руководитель проекта "Делайте правильно" Дмитрий Гусев уверен: это произошло из-за системных ошибок в политике Смольного.

"Коллапс у нас происходит каждое первое сентября, отличается только его масштаб. В этом году наложился результат транспортной реформы и общий бардак с управлением трафиком в городе. Каждое утро и каждый вечер в нашем городе час-пик и пробки", — поделился эксперт.

Напомним, транспортная реформа ознаменовалась отменой части маршрутов и упразднением коммерческого транспорта. Последний пункт вызвал негодование у горожан. Как полагают жители Северной столицы, автобусы гораздо неповоротливее "газелек". Несмотря на критику петербуржцев, администрация Александра Беглова не спешит исправлять ситуацию.

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