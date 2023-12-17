Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, Натан Эйсмонт, разъяснил влияние сильных магнитных бурь на транспортные системы. Эйсмонт подчеркнул, что магнитные бури с уровнем не менее G3 могут оказать негативное воздействие на электронные сигналы железнодорожных и авиационных систем.

В ответ на утверждения британских ученых относительно увеличения рисков аварий из-за магнитных бурь, Эйсмонт отметил, что системы передачи сигналов были разработаны с учетом подобных помех, но сильные магнитные штормы могут все же вызвать их отключение. Ученый подчеркнул, что подобные события могут затронуть не только железнодорожные системы, но и представлять угрозу для авиатехники, а также повлиять на работу обычных светофоров. Однако он отметил, что подобные сбои возможны только в исключительных ситуациях, когда внутренние коды систем и сигналов совпадают с воздействием магнитных бурь, сообщает Общественная Служба Новостей.