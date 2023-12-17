Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, Натан Эйсмонт, разъяснил влияние сильных магнитных бурь на транспортные системы. Эйсмонт подчеркнул, что магнитные бури с уровнем не менее G3 могут оказать негативное воздействие на электронные сигналы железнодорожных и авиационных систем.
В ответ на утверждения британских ученых относительно увеличения рисков аварий из-за магнитных бурь, Эйсмонт отметил, что системы передачи сигналов были разработаны с учетом подобных помех, но сильные магнитные штормы могут все же вызвать их отключение. Ученый подчеркнул, что подобные события могут затронуть не только железнодорожные системы, но и представлять угрозу для авиатехники, а также повлиять на работу обычных светофоров. Однако он отметил, что подобные сбои возможны только в исключительных ситуациях, когда внутренние коды систем и сигналов совпадают с воздействием магнитных бурь, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные
Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.
В Канаде применили инновационный метод для передвижения исторического здания
В провинции Новая Шотландия в Канаде успешно передвинули отель, возведенный более 200 лет назад, весом 220 тонн, применяя необычный метод - специальное мыло. Городские власти решили переместить историческое здание, ранее располагавшееся в центре города, и для этого инженеры компании S Rushton Construction & House Moving Expert воспользовались мыльным веществом, покрыв здание и создав скользкую поверхность.
Исследователи: опытные медитирующие способны вызывать кратковременную потерю сознания
Исследование, опубликованное в журнале Neuropsychologia, выяснило, что опытные медитирующие могут произвольно вызывать кратковременную потерю сознания. В тибетском буддизме это явление известно как "ниродха".
Эксперт дал советы по покупке горящего тура
Эксперт Роман Арсений раскрывает информацию о возможности приобретения доступных горящих туров. В прошлом такие туры были распространены, но с изменениями на рынке туризма, их количество сократилось на 70-80%.