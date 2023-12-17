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Натан Эйсмонт разъяснил влияние сильных магнитных бурь на транспортные системы
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  • Опубликована сегодня в 20:53

Натан Эйсмонт разъяснил влияние сильных магнитных бурь на транспортные системы

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, Натан Эйсмонт, разъяснил влияние сильных магнитных бурь на транспортные системы. Эйсмонт подчеркнул, что магнитные бури с уровнем не менее G3 могут оказать негативное воздействие на электронные сигналы железнодорожных и авиационных систем.

В ответ на утверждения британских ученых относительно увеличения рисков аварий из-за магнитных бурь, Эйсмонт отметил, что системы передачи сигналов были разработаны с учетом подобных помех, но сильные магнитные штормы могут все же вызвать их отключение. Ученый подчеркнул, что подобные события могут затронуть не только железнодорожные системы, но и представлять угрозу для авиатехники, а также повлиять на работу обычных светофоров. Однако он отметил, что подобные сбои возможны только в исключительных ситуациях, когда внутренние коды систем и сигналов совпадают с воздействием магнитных бурь, сообщает Общественная Служба Новостей.

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