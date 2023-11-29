Билайн осуществил современную модернизацию транспортной сети в рамках проекта "Южный транзит"

Компания "Вымпелком" провела апгрейд транспортной инфраструктуры на юге страны в рамках этого проекта, который включает в себя коммерческое использование волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и обеспечение резервного доступа к международному сегменту сети Интернет.
Все работы по модернизации магистральных каналов были выполнены опытными специалистами компании "АДВ Консалтинг" с использованием оборудования от российской компании N3COM, сообщает Cnews.
Одной из ключевых целей проекта является обеспечение клиентов на юге России доступом к сервисам, требующим подключения к зарубежным серверам, с высокой скоростью и минимальными задержками. К таким сервисам относятся онлайн-игры, видеоконференции, мессенджеры, стриминговые платформы и другие.
Линия ВОЛС также доступна для коммерческого использования в рамках межоператорского взаимодействия. Произведено присоединение сетей на границе России и Грузии (Владикавказ-Верхний Ларс), создан уникальный транзитный маршрут через Европу, Россию, Грузию, Армению и до границы Турции со странами Ближнего Востока.
На данный момент пропускная способность "Южного транзита" составляет 1,2 Тбит/с, а ее возможное увеличение в будущем является легким. Максимальная пропускная способность модернизированной ВОЛС достигает 2 Тбит/с. Заключено соглашение с армянским телекоммуникационным оператором "Team Telecom Armenia" для оптимизации передачи данных между Европой и странами Ближнего Востока, сокращая время задержки и обеспечивая резервирование существующих маршрутов в данном направлении.
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