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На 5,5 тысячах остановок Москвы установили QR-коды с расписанием
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  • Опубликована сегодня в 17:19

На 5,5 тысячах остановок Москвы установили QR-коды с расписанием

На 5,5 тысячах остановочных павильонов в Москве разместили плакаты с QR-кодами, предоставляющими точное расписание общественного транспорта. Об этом сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города, в четверг, 23 ноября.

"В этом году мы начали устанавливать на остановочных павильонах плакаты с QR-кодами, с помощью которых можно всегда узнать точное время прибытия транспорта на остановку. Этим сервисом уже воспользовались более 1,1 миллиона раз", — подчеркнул он.

Для получения информации о расписании автобусов или трамваев достаточно просто навести камеру своего телефона на QR-код и перейти по полученной ссылке, как передает информацию Telegram-канал "Дептранс Москвы".

Кроме того, в московском метрополитене установили примерно 1,8 тысячи автоматов для продажи билетов, которые оборудованы системой QR-кодов. Пассажиры могут воспользоваться этой системой для вызова кассира в случае возникновения трудностей при использовании автоматов.

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