Нельзя ставить интересы горстки людей выше других: петербуржцы считают ограничения от Смольного в период ПМЭФ несправедливыми

Проведение Петербургского международного экономистского форума пройдет в Северной столице с изменениями движения на нескольких маршрутах автобусов, сообщили в Комитете по транспорту.

Сообщение появилось на официальной странице ведомства в социальных сетях. Также будет введен запрет на остановки транспорта на 20 улицах Петербурга.

Горожанам придется терпеть серьезные неудобства на протяжении всей "форумной" недели. Многие уже предвидели затяжные пробки и долгое ожидание общественного транспорта. Даже аэропорт "Пулково" призвал пассажиров, вылетающих из Петербурга, заранее выезжать, чтобы не опоздать на самолет.

Подписчики заявили, что ставить в такие условия и без этого небезупречно работающий транспорт не стоило. Именно горожане, а не гости ПМЭФ, должны быть в приоритете у Смольного.

"Почему они ущемляют права горожан? Своими перекрытиями они мешают тысячам людей, нельзя ставить интересы горстки людей над интересами большинства", — заявил один из петербуржцев.

Читатели "Фонтанки" также выразили негодование, что придется уступать дороги ПМЭФ-2023. Дорогой "корпоратив" для госкомпаний не стоит таких жертв, отметили они.

Многие петербуржцы уверены, что для города тоже большой пользы от проведения форума не будет. Большинство соглашений о намерениях, заключенные в прошлом году, так и остались "на бумаге". Однако губернатор Александр Беглов, говоря об итогах ПМЭФ-2022, назвал его успешным.