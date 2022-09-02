"Одни неудобства": активист Гусев указал Смольному на провал транспортной реформы

Первые дни осени в Петербурге стали для горожан новым испытанием из-за начавшейся учебы у школьников и студентов. Автобусы попросту не справляются с большим пассажиропотоком. Однако ответственность за данную ситуацию лежит на чиновниках Смольного, допустивших ошибки при разработке транспортной реформы, заявил в интервью с Peterburg News руководитель проекта "Делайте правильно" Дмитрий Гусев.

Активист рассказал, что ему лично приходилось сталкиваться с трудностями при пользовании наземным общественным транспортом. Он отметил, что местные власти до сих пор не проинформировали горожан о новых маршрутах. Им приходится самостоятельно искать информацию.

"Я сейчас работаю далеко от Петербурга и первое, с чем я столкнулся, когда приехал в город, я увидел огромное количество новых маршрутов общественного транспорта, которые идут непонятно откуда непонятно куда. Вся эта новизна только сбивает", — пояснил Гусев.

Эксперт добавил, что транспортная реформа Смольного для петербуржцев создает только дополнительные неудобства, в том числе для тех, кто живет на окраине мегаполиса.

"Если уж проводить транспортную реформу, то для того, чтобы люди могли спокойно въезжать в город, выезжать из города и спокойно по нему перемещаться. А та транспортная реформа, которая сделана сейчас, вообще не понятно, для чего проводится", — резюмировал активист.

В День знаний Северная столица столкнулась с серьезным транспортным коллапсом. СМИ это связывают с проблемами перехода на НМТО, которые Смольный не смог решить за пять месяцев. Однако представители городского Комтранса пытались оправдать ситуацию "пробками".