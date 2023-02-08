Российской науке для вывода инновационных решений в реальную экономику ежегодно нужны минимум пять тысяч специалистов в области трансфера технологий. Об этом заявил эксперт в области геоинформационных технологий Сергей Шестаков.

По его словам, для трансформации существующих процессов и внедрения инновационных технологических решений в плоскость промышленного применения необходимо промежуточное звено — специалисты в области трансфера технологий.