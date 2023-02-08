Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.02.2023 : 70,8924
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.02.2023 : 75,9087
  1. Главная
  2. Страна
  • Опубликована сегодня в 7:12

Эксперт: России нужны специалисты по трансферу технологий в реальный сектор

Российской науке для вывода инновационных решений в реальную экономику ежегодно нужны минимум пять тысяч специалистов в области трансфера технологий. Об этом заявил эксперт в области геоинформационных технологий Сергей Шестаков.

По его словам, для трансформации существующих процессов и внедрения инновационных технологических решений в плоскость промышленного применения необходимо промежуточное звено — специалисты в области трансфера технологий.

"На сегодня команда по трансферу технологий, 3-5 человек, может сопровождать 4-9 проектов в год в зависимости от сферы деятельности. Ежегодно нам требуется минимум 5 тысяч таких специалистов", — сказал Шестаков.

Мир

Российские спецслужбы: На Украине "откосить" от армии стоит 10 тыс. долларов

В незалежной налажена коррупционная схема уклонения от призыва в армию.

Читать полностью

Эксперт: Сейсмическая активность в Турции и может распространится на другие регионы мира

Смещения Аравийской плиты относительно Анатолийской на три метра вызвало сейсмическую активность в Турции.

Читать полностью

Общество

Николая Дроздова выписали из больницы

Ученый-зоолог и ведущий программы "В мире животных" готов ехать домой и продолжать восстановление в кругу семьи.

Читать полностью

Пушкинский музей открывает новый музыкальный сезон - 2023

Первый концерт в мемориальной квартире Святослава Рихтера состоится 15 февраля.

Читать полностью

Новости