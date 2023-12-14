Экспедиция обнаружила природную геохимическую аномалию в Забайкалье

Экспедиция Сибирского отделения Российской академии наук обнаружила природную геохимическую аномалию в Забайкалье, где содержание мышьяка в почвах увеличивается вниз по профилю почвы.

Исследователи указывают, что хотя мышьяк не оказывает заметного воздействия на растительный мир из-за низкой концентрации в тканях растений, требуются дополнительные исследования по движению мышьяка в пищевой цепи от растений к животным и человеку.

Это открытие входит в рамки базового исследования биоразнообразия, проводимого совместно с "Норникелем" в нескольких регионах, с целью оценки воздействия компании на экосистемы и разработки программ по сохранению и мониторингу биоразнообразия, сообщает ТАСС.