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NYT : Европа беспокоится о судьбе НАТО при приходе Трампа к власти
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  • Опубликована сегодня в 11:23

NYT : Европа беспокоится о судьбе НАТО при приходе Трампа к власти

Издание The New York Times обозначило позицию европейских стран в отношении предстоящих выборов президента США. По мнению авторов статьи, лидеры Европы волнуются за судьбу НАТО, считая, что приход Трампа к власти негативно повлияет на альянс.

Причиной стала публикация на сайте предвыборной кампании Тhампа. Там говорится о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО». Такая неоднозначная формулировка и стала основой для тревоги.

- В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из НАТО, - пишут авторы публикации.

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