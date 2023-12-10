Издание The New York Times обозначило позицию европейских стран в отношении предстоящих выборов президента США. По мнению авторов статьи, лидеры Европы волнуются за судьбу НАТО, считая, что приход Трампа к власти негативно повлияет на альянс.
Причиной стала публикация на сайте предвыборной кампании Тhампа. Там говорится о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО». Такая неоднозначная формулировка и стала основой для тревоги.
- В Европе существуют большие опасения, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выводу Соединенных Штатов из НАТО, - пишут авторы публикации.
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