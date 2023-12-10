Издание The New York Times обозначило позицию европейских стран в отношении предстоящих выборов президента США. По мнению авторов статьи, лидеры Европы волнуются за судьбу НАТО, считая, что приход Трампа к власти негативно повлияет на альянс.

Причиной стала публикация на сайте предвыборной кампании Тhампа. Там говорится о необходимости «завершить процесс фундаментальной переоценки цели и миссии НАТО». Такая неоднозначная формулировка и стала основой для тревоги.