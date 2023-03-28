Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, не блефует. Об этом сообщает The Hill.

При этом политик отметил, что данный факт не будет иметь серьезного значения. Так как в Калининградской области России уже размещено значительное количество ядерных ракет и прочего вооружения.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по поводу реакции стран Запада относительно размещения в Белоруссии тактических ядерных ракет.