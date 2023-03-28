Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, не блефует. Об этом сообщает The Hill.
При этом политик отметил, что данный факт не будет иметь серьезного значения. Так как в Калининградской области России уже размещено значительное количество ядерных ракет и прочего вооружения.
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по поводу реакции стран Запада относительно размещения в Белоруссии тактических ядерных ракет.
Путин всерьез намерен перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию
Президент России Владимир Путин всерьез намерен разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это не блеф, заявил экс-советник президента США Джон Болтон.
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