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  • Опубликована сегодня в 10:58

Болтон: Путин не блефует в своем намерении разместить ядерное оружие в Белоруссии

Советник бывшего президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что президент России Владимир Путин, говоря о размещении ядерного оружия в Белоруссии, не блефует. Об этом сообщает The Hill.

При этом политик отметил, что данный факт не будет иметь серьезного значения. Так как в Калининградской области России уже размещено значительное количество ядерных ракет и прочего вооружения.

Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел России выразили недоумение по поводу реакции стран Запада относительно размещения в Белоруссии тактических ядерных ракет.

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Путин всерьез намерен перебросить тактическое ядерное оружие в Белоруссию

Президент России Владимир Путин всерьез намерен разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, это не блеф, заявил экс-советник президента США Джон Болтон.

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