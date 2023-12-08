Дональд Трамп-младший заявил о необходимости прекращения финансовой помощи Украине, считая это бессмысленным, сообщает ТАСС.

В своем сообщении в социальных сетях он отметил, что продолжение финансирования приведет только к увеличению числа погибших бедняков, выступающих в роли "пушечного мяса" для обогощения киевского режима.

Трамп-младший высказал мнение, что Украине есть шанс на победу только при условии финансирования со стороны американского военно-промышленного комплекса.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины не является ключевым приоритетом для большинства американцев, несмотря на заявления некоторых политиков.﻿