Британские ученые из Ланкастерского университета выявили, что солнечные бури могут оказывать влияние на безопасность движения поездов. Исследования показали, что помехи в геомагнитном поле, вызванные солнечными бурями, воздействуют на железнодорожные системы, что может привести к неисправностям и авариям.
Наибольшие риски выявлены в период пиковой активности 11-летнего цикла, который, по прогнозам ученых, повторяется несколько раз в десятилетие. Эти выводы подчеркивают важность понимания воздействия космической активности на инфраструктуру земных транспортных систем, сообщает МедиаПоток.
Арест кандидата: политические напряжения на фоне предвыборной кампании в Сенегале
Изначально он раскрыл детали контракта на алмазный рудник, вовлекая в ситуацию президента Маки Саля и других высокопоставленных фигур.
Во Франции хотят лишить Депардье ордена Почетного легиона
Совет ордена Почетного легиона Франции рассматривает вопрос о соответствии актера Жерара Депардье статусу носителя высшей награды страны.
Исследователи сообщают, что время приема пищи влияет на риск сердечно-сосудистых заболеваний
Исследование, опубликованное в Nature Communications, основанное на данных 103 389 участников проекта NutriNet-Santé, подтверждает влияние времени приема пищи на риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Юрист Алешкин рассказал, кого могут лишить гражданства РФ за преступления
В результате операции сотрудников МВД, проведенной 13 декабря, у двух мигрантов, пойманных за продажу наркотиков, были изъяты российские паспорта.