Британские ученые выявили, что солнечные бури могут оказывать влияние на безопасность движения поездов

Британские ученые из Ланкастерского университета выявили, что солнечные бури могут оказывать влияние на безопасность движения поездов. Исследования показали, что помехи в геомагнитном поле, вызванные солнечными бурями, воздействуют на железнодорожные системы, что может привести к неисправностям и авариям.

Наибольшие риски выявлены в период пиковой активности 11-летнего цикла, который, по прогнозам ученых, повторяется несколько раз в десятилетие. Эти выводы подчеркивают важность понимания воздействия космической активности на инфраструктуру земных транспортных систем, сообщает МедиаПоток.