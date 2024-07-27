В Китае начались продажи обновленной версии седана Geely Galaxy L6. Автомобиль оценивается в 129,8 тыс. юаней (примерно 1,5 млн рублей). Модель оснащена двухцветным кузовом, интерактивными светодиодными фарами, 18-дюймовыми колесными дисками, электроприводом двери багажника и большой панорамной крышей.

Габариты авто: длина — 4782 мм, колесная база — 2752 мм. Под капотом установлен бензиновый турбомотор 1,5 л, два электродвигателя и трехступенчатая трансмиссия DHT Pro, обеспечивающие общую мощность в почти 400 л. с., ускорение от 0 до 100 км/ч за 6,3 секунды и максимальную скорость 247 км/ч.

Интерьер включает ЖК-панель приборов, большой вертикальный планшет мультимедиа и минимум физических кнопок.

Фото: commons.wikimedia.org/Navigator84 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)