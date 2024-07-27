В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники. Проект, финансируемый Российским научным фондом, включает создание численного алгоритма на ядрах видеопроцессора для ускорения вычислений и написание программного кода для численных исследований.

Это направлено на повышение эффективности работы электронных устройств и предотвращение их поломок из-за перегрева. Разработки будут использоваться в различных сферах, включая радиоэлектронику и энергетику, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/DustyDingo (public domain)