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В России создали технологию роста интенсивности добычи нефти и газа
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В России создали технологию роста интенсивности добычи нефти и газа

Инженеры из Саратовской области, работающие в центре "Фракджет-Волга" под руководством Олега Воина, разработали новую технологию для интенсификации добычи нефти и газа. Эта технология, успешно протестированная на сложных газоконденсатных месторождениях в Астраханском и Оренбургском районах, позволяет значительно увеличить дебит нефти — в некоторых скважинах до четырёх раз.

Технология кислотоструйного бурения использует колтюбинг для создания дополнительных боковых стволов в скважинах, что улучшает приток углеводородов за счёт химической реакции и кинетической энергии. "Фракджет-Волга" предоставляет высокотехнологичные сервисы и разрабатывает передовые технологии для отрасли, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Branork (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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