Исследование, проведенное учеными из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук, показало, что китайский лекарственный гриб Cordyceps sinensis может облегчить симптомы идиопатического легочного фиброза (ИЛФ), хронического и неизлечимого заболевания легких.
Гриб, традиционно используемый в китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство, в экспериментах на мышах продемонстрировал способность снижать выработку митохондриальных активных форм кислорода, уменьшать окислительный стресс и воспаление, а также замедлять отложение коллагена в легких. Эти результаты открывают перспективы использования кордицепса как нового терапевтического средства для лечения ИЛФ.
Фото: flickr.com/Sascha Pohflepp (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
В Китае стартовали продажи обновленной версии Geely Galaxy L6
В Китае начались продажи обновленной версии седана Geely Galaxy L6. Автомобиль оценивается в 129,8 тыс. юаней (примерно 1,5 млн рублей).
Крупные промпредприятия Китая за период с января по июнь увеличили прибыль на 3,5%
За первые шесть месяцев текущего года крупные промышленные предприятия Китая увеличили свою прибыль на 3,5%, достигнув более 3,5 трлн юаней ($492 млрд).
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.
Врач Болибок: препарат от ВИЧ-инфекции "Ленакапавир" относится к новому классу
"Ленакапавир" — это новейший противовирусный препарат, разработанный компанией Gilead Sciences для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.