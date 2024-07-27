Исследование, проведенное учеными из Института фармакологии Китайской академии медицинских наук, показало, что китайский лекарственный гриб Cordyceps sinensis может облегчить симптомы идиопатического легочного фиброза (ИЛФ), хронического и неизлечимого заболевания легких.

Гриб, традиционно используемый в китайской медицине как противовоспалительное и антиоксидантное средство, в экспериментах на мышах продемонстрировал способность снижать выработку митохондриальных активных форм кислорода, уменьшать окислительный стресс и воспаление, а также замедлять отложение коллагена в легких. Эти результаты открывают перспективы использования кордицепса как нового терапевтического средства для лечения ИЛФ.

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