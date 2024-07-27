Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения. Работы над подобными проектами начались еще в 1950-х годах, когда был создан Як-36, который стал первым отечественным прототипом такого типа.
Эта разработка продолжилась созданием Як-38 и Як-141, последний из которых стал первым в мире сверхзвуковым самолетом вертикального взлета. ОКБ им. Яковлева, входящее в состав госкорпорации "Ростех", использует накопленный опыт для возобновления и дальнейшего развития этой тематики, сообщает ТАСС.
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