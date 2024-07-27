Исследователи из Института биохимической физики им. Эмануэля РАН предложили новый механизм развития окислительного стресса, который проходит без участия свободных ионов железа. Предполагалось, что свободные радикалы в клетках образуются в результате окислительно-восстановительных реакций с ионами железа, сообщает Газета.Ру.

Однако исследование показало, что в условиях нейтральной или слабощелочной среды основных жидкостей организма ион железа превращается в нерастворимый гидроксид, что предполагает участие других механизмов в формировании радикалов.

Это открытие может требовать пересмотра многих исследовательских направлений и подходов в биомедицине, в том числе в применении хелаторов железа, таких как "Десферал".

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