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В России выяснили, что в организме окислительный стресс проходит без участия ионов железа
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В России выяснили, что в организме окислительный стресс проходит без участия ионов железа

Исследователи из Института биохимической физики им. Эмануэля РАН предложили новый механизм развития окислительного стресса, который проходит без участия свободных ионов железа. Предполагалось, что свободные радикалы в клетках образуются в результате окислительно-восстановительных реакций с ионами железа, сообщает Газета.Ру.

Однако исследование показало, что в условиях нейтральной или слабощелочной среды основных жидкостей организма ион железа превращается в нерастворимый гидроксид, что предполагает участие других механизмов в формировании радикалов.

Это открытие может требовать пересмотра многих исследовательских направлений и подходов в биомедицине, в том числе в применении хелаторов железа, таких как "Десферал".

Фото: commons.wikimedia.org/ScicommDi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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