В Костанайской области на севере Казахстана зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,9 баллов. Эта информация появилась в Центре данных Национального ядерного центра Казахстана.

Сейсмическое событие произошло на расстоянии 21 км к юго-востоку от города Рудный и имело энергетический класс 9,4. Пока не поступало информации о возможных жертвах или разрушениях, сообщает ТАСС.

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