Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
В США выяснили, что смартфоны мешают людям доверять друг другу
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука

В США выяснили, что смартфоны мешают людям доверять друг другу

Исследование из Школы менеджмента Рэди Калифорнийского университета в Сан-Диего выявило, что частое использование смартфонов может ухудшать социальные взаимодействия и снижать доверие между людьми. В эксперименте участников разделили на две группы: одной разрешили использовать телефоны, вторую лишили этой возможности.

В ходе игры на доверие, участники без смартфонов оказались более склонны к сотрудничеству и щедрости.

Исследование подчеркивает, что физическое присутствие и визуальный контакт могут улучшить доверие, в то время как отсутствие телефонов способствует развитию социальных навыков и сплочённости коллективов.

Фото: flickr.com/Océanos y dados (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

Мир

В Китае стартовали продажи обновленной версии Geely Galaxy L6

В Китае стартовали продажи обновленной версии Geely Galaxy L6

В Китае начались продажи обновленной версии седана Geely Galaxy L6. Автомобиль оценивается в 129,8 тыс. юаней (примерно 1,5 млн рублей).

Читать полностью
Крупные промпредприятия Китая за период с января по июнь увеличили прибыль на 3,5%

Крупные промпредприятия Китая за период с января по июнь увеличили прибыль на 3,5%

За первые шесть месяцев текущего года крупные промышленные предприятия Китая увеличили свою прибыль на 3,5%, достигнув более 3,5 трлн юаней ($492 млрд).

Читать полностью

Общество

В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники

В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники

В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.

Читать полностью
Врач Болибок: препарат от ВИЧ-инфекции

Врач Болибок: препарат от ВИЧ-инфекции "Ленакапавир" относится к новому классу

"Ленакапавир" — это новейший противовирусный препарат, разработанный компанией Gilead Sciences для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции.

Читать полностью

Новости