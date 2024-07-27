Исследование из Школы менеджмента Рэди Калифорнийского университета в Сан-Диего выявило, что частое использование смартфонов может ухудшать социальные взаимодействия и снижать доверие между людьми. В эксперименте участников разделили на две группы: одной разрешили использовать телефоны, вторую лишили этой возможности.
В ходе игры на доверие, участники без смартфонов оказались более склонны к сотрудничеству и щедрости.
Исследование подчеркивает, что физическое присутствие и визуальный контакт могут улучшить доверие, в то время как отсутствие телефонов способствует развитию социальных навыков и сплочённости коллективов.
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