"Ленакапавир" — это новейший противовирусный препарат, разработанный компанией Gilead Sciences для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Это лекарство блокирует капсид вируса, препятствуя его распространению в организме. Препарат вводится инъекциями два раза в год и стоит 42 250 долларов, сообщает Вечерняя Москва.

В клинических испытаниях "Ленакапавир" показал 100% эффективность в профилактике ВИЧ среди женщин в африканских странах. Препарат также может использоваться для уменьшения вирусной нагрузки у уже инфицированных, хотя не способен полностью излечить ВИЧ из-за интеграции вируса в геном человека.

Владимир Болибок, врач-иммунолог, отметил, что препарат представляет новый класс химико-фармацевтических средств и способен значительно снизить вирусную нагрузку. Однако, он предупредил о возможности возникновения мутаций вируса, которые могут обойти действие препарата, требуя его пожизненного применения для предотвращения рецидивов. Эксперт также предсказал появление более доступных аналогов в России и возможное широкое распространение нового препарата.

Фото: phil.cdc.gov/C. Goldsmith (public domain)