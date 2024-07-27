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В Москве в местах массовых мероприятий может быть недоступна аренда электросамокатов
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В Москве в местах массовых мероприятий может быть недоступна аренда электросамокатов

В Москве во время массовых мероприятий может быть ограничена аренда электросамокатов для обеспечения общественной безопасности, рассказал заммэра по транспорту Максим Ликсутов. Такая мера уже использовалась в других городах, и она осуществляется для избежания чрезвычайных ситуаций на местах большого скопления людей.

Ранее, в июле, доступ к электросамокатам уже был ограничен в определённых районах Москвы в рамках фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" и других летних мероприятий, сообщает ТАСС.

Фото: commons.wikimedia.org/Андрей Романенко (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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