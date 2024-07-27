В Москве во время массовых мероприятий может быть ограничена аренда электросамокатов для обеспечения общественной безопасности, рассказал заммэра по транспорту Максим Ликсутов. Такая мера уже использовалась в других городах, и она осуществляется для избежания чрезвычайных ситуаций на местах большого скопления людей.

Ранее, в июле, доступ к электросамокатам уже был ограничен в определённых районах Москвы в рамках фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" и других летних мероприятий, сообщает ТАСС.

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