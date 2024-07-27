Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
J.D. Power: Porsche и Mini возглавили рейтинг удовлетворённости среди автовладельцев
  1. Главная
  2. Мир

J.D. Power: Porsche и Mini возглавили рейтинг удовлетворённости среди автовладельцев

В новом рейтинге удовлетворённости владельцев автомобилей, который составила консалтинговая компания J. D. Power, основываясь на опросе американских автовладельцев, лидируют Porsche и Mini.

J.D. Power выявила, что среди люксовых автомобильных брендов наибольшее количество очков получили Porsche (891 из 1000), Jaguar (886) и Land Rover (882). В категории более доступных марок на первых местах оказались MINI (858), Ram (854) и Kia (853).

В контексте электромобилей BMW 7 серии занял верхнюю строчку рейтинга. Также стоит отметить, что компаниям Hyundai-Kia, BMW и Toyota удалось завоевать наибольшее количество наград по отдельным сегментам.

Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

На севере Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9

На севере Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9

В Костанайской области на севере Казахстана зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,9 баллов. Эта информация появилась в Центре данных Национального ядерного центра Казахстана.

Читать полностью
В Китае стартовали продажи обновленной версии Geely Galaxy L6

В Китае стартовали продажи обновленной версии Geely Galaxy L6

В Китае начались продажи обновленной версии седана Geely Galaxy L6. Автомобиль оценивается в 129,8 тыс. юаней (примерно 1,5 млн рублей).

Читать полностью

Общество

Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.

Читать полностью
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники

В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники

В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.

Читать полностью

Новости