В новом рейтинге удовлетворённости владельцев автомобилей, который составила консалтинговая компания J. D. Power, основываясь на опросе американских автовладельцев, лидируют Porsche и Mini.

J.D. Power выявила, что среди люксовых автомобильных брендов наибольшее количество очков получили Porsche (891 из 1000), Jaguar (886) и Land Rover (882). В категории более доступных марок на первых местах оказались MINI (858), Ram (854) и Kia (853).

В контексте электромобилей BMW 7 серии занял верхнюю строчку рейтинга. Также стоит отметить, что компаниям Hyundai-Kia, BMW и Toyota удалось завоевать наибольшее количество наград по отдельным сегментам.

Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)