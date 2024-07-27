В новом рейтинге удовлетворённости владельцев автомобилей, который составила консалтинговая компания J. D. Power, основываясь на опросе американских автовладельцев, лидируют Porsche и Mini.
J.D. Power выявила, что среди люксовых автомобильных брендов наибольшее количество очков получили Porsche (891 из 1000), Jaguar (886) и Land Rover (882). В категории более доступных марок на первых местах оказались MINI (858), Ram (854) и Kia (853).
В контексте электромобилей BMW 7 серии занял верхнюю строчку рейтинга. Также стоит отметить, что компаниям Hyundai-Kia, BMW и Toyota удалось завоевать наибольшее количество наград по отдельным сегментам.
Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
На севере Казахстана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,9
В Костанайской области на севере Казахстана зафиксировали землетрясение с магнитудой 3,9 баллов. Эта информация появилась в Центре данных Национального ядерного центра Казахстана.
В Китае стартовали продажи обновленной версии Geely Galaxy L6
В Китае начались продажи обновленной версии седана Geely Galaxy L6. Автомобиль оценивается в 129,8 тыс. юаней (примерно 1,5 млн рублей).
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.