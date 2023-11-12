Стало известно, какие тренировки негативно влияют на работу иммунитета

Исследование, опубликованное в журнале Military Medical Research, показывает, что тяжелая физическая активность мгновенно снижает иммунитет человека, увеличивая вероятность заражения респираторными вирусами, сообщает Газета. Ру.

Ученые из Тихоокеанской северо-западной государственной лаборатории США провели эксперимент с участием 11 пожарных, которые, выполняя разнообразные задания с тяжелой огнестойкой одежде в течение 45 минут, затем предоставили образцы крови, мочи и слюны.

Более 4700 молекул, включая белки, липиды и продукты обмена веществ, были проанализированы учеными. Результаты показали изменение уровня сотен молекул, связанных с восстановлением тканей, противостоянием обезвоживанию и обеспечением тканей энергией, белками и кислородом.

Особенно неожиданными оказались результаты анализа слюны. Изменения в микробном составе полости рта указывали на усиленную борьбу организма с бактериями, снижение количества молекул, важных для воспалительных реакций и борьбы с вирусными инфекциями. Ослабление воспаления позволяет организму чаще дышать, удовлетворяя потребность в дополнительном кислороде, но, в то же время, делает организм более уязвимым перед респираторными вирусами. Ученые отмечают, что эти результаты подтверждают наблюдения врачей, работающих с профессиональными спортсменами, которые часто подвергаются заболеваниям в периоды активных тренировок. Кроме того, предыдущие исследования показали, что риск респираторных вирусных инфекций увеличивается в два раза даже у людей в отличной физической форме в первые дни после интенсивных тренировок.