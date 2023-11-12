Стало известно, какие тренировки негативно влияют на работу иммунитета

Исследование, опубликованное в журнале Military Medical Research, показывает, что тяжелая физическая активность мгновенно снижает иммунитет человека, увеличивая вероятность заражения респираторными вирусами, сообщает Газета. Ру.
Ученые из Тихоокеанской северо-западной государственной лаборатории США провели эксперимент с участием 11 пожарных, которые, выполняя разнообразные задания с тяжелой огнестойкой одежде в течение 45 минут, затем предоставили образцы крови, мочи и слюны.
Более 4700 молекул, включая белки, липиды и продукты обмена веществ, были проанализированы учеными. Результаты показали изменение уровня сотен молекул, связанных с восстановлением тканей, противостоянием обезвоживанию и обеспечением тканей энергией, белками и кислородом.
Особенно неожиданными оказались результаты анализа слюны. Изменения в микробном составе полости рта указывали на усиленную борьбу организма с бактериями, снижение количества молекул, важных для воспалительных реакций и борьбы с вирусными инфекциями. Ослабление воспаления позволяет организму чаще дышать, удовлетворяя потребность в дополнительном кислороде, но, в то же время, делает организм более уязвимым перед респираторными вирусами. Ученые отмечают, что эти результаты подтверждают наблюдения врачей, работающих с профессиональными спортсменами, которые часто подвергаются заболеваниям в периоды активных тренировок. Кроме того, предыдущие исследования показали, что риск респираторных вирусных инфекций увеличивается в два раза даже у людей в отличной физической форме в первые дни после интенсивных тренировок.
Океанологи обнаружили самый крупный подводный водопад на Земле
Этот удивительный феномен находится под поверхностью Датского пролива и превосходит своими размерами даже самый высокий наземный водопад Анхель в Венесуэле. Известный как "Водопад Датского пролива", его высота достигает 3500 метров, а ширина впечатляет – около 160 километров, сообщает Аргументы И Факты.
Ученые из Мадрида выявили общие черты характера у долгожителей
Исследование, представленное в Journal of Happiness Studies, включало участие более 14 тысяч людей в возрасте от 100 до 107 лет. В рамках исследования проводилось тестирование для выявления ключевых черт характера.
В новом сезоне арктических экспедиций "Роснефть" достигла значительных успехов
В новом сезоне арктических экспедиций "Роснефть" достигла значительных успехов, представив новые перспективы для развития энергетики. Активные геологические исследования привели к открытию ранее недоступных месторождений нефти и газа, подчеркивая важность компании в обеспечении энергетической безопасности страны, сообщает Русаргумент.
Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов
Ученые из МИЭТ представили новый метод подготовки оборудования для анализов, разработав наноматериал, способствующий снижению себестоимости высокоточных исследований в клинической, эпидемиологической, судебно-медицинской и других областях с использованием метода спектроскопии комбинационного рассеяния.