180 работников очистили железнодорожные пути в Сочи

Железнодорожное движение на Черноморском побережье в Сочи снова функционирует. 4 февраля на железнодорожные пути сошёл сель, из-за чего движение было временно прекращено. Оно было открыто по двум направлениям сегодня в районе 4 часов 58 минут на участках Дагомыс-Лоо.
Как сообщается, для очистки железнодорожных путей было необходимо убрать 31 тысячу кубометров грунта. Для того, чтобы восстановить движение поездов, было привлечено около 180 работников, огромное количество специальной техники и машин.
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