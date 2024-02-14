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180 работников очистили железнодорожные пути в Сочи
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  • Опубликована сегодня в 11:37

180 работников очистили железнодорожные пути в Сочи

Железнодорожное движение на Черноморском побережье в Сочи снова функционирует. 4 февраля на железнодорожные пути сошёл сель, из-за чего движение было временно прекращено. Оно было открыто по двум направлениям сегодня в районе 4 часов 58 минут на участках Дагомыс-Лоо.

Как сообщается, для очистки железнодорожных путей было необходимо убрать 31 тысячу кубометров грунта. Для того, чтобы восстановить движение поездов, было привлечено около 180 работников, огромное количество специальной техники и машин.

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