Экономист, старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов рассказал о новой возможности для россиян. Речь идет о переводах между своими счетами без установления банковской комиссии. Максимальная сумма - 30 миллионов рублей. Действовать новая система начнет в мае.
- В первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент - его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом, - сообщил эксперт.
Ранее у клиентов банков возникали сложности с переводами на сумму более 300 тысяч рублей. Многие использовали банкоматы, но такой метод совсем небезопасен, считает Ферапонтов. Также он уверен, что подобное нововведение поможет упростить сделки с недвижимостью.
Источник фото: commons.wikimedia.org/ דוד אהרון (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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