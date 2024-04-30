Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 91,7791
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.04.2024 : 98,027
Денежные переводы между своими счетами для россиян станут без комиссий
  1. Главная
  2. Общество
  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:47

Денежные переводы между своими счетами для россиян станут без комиссий

Экономист, старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов рассказал о новой возможности для россиян. Речь идет о переводах между своими счетами без установления банковской комиссии. Максимальная сумма - 30 миллионов рублей. Действовать новая система начнет в мае.

- В первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент - его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом, - сообщил эксперт.

Ранее у клиентов банков возникали сложности с переводами на сумму более 300 тысяч рублей. Многие использовали банкоматы, но такой метод совсем небезопасен, считает Ферапонтов. Также он уверен, что подобное нововведение поможет упростить сделки с недвижимостью.

Источник фото: commons.wikimedia.org/ דוד אהרון (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)

Мир

Экс-глава МВД арестован в Казахстане

Экс-глава МВД арестован в Казахстане

В Казахстане арестовали бывшего руководителя МВД Ерлана Тургумбаева в рамках расследования инцидентов начала января 2022 года, его обвиняют в превышении полномочий и власти, что привело к серьезным последствиям, как сообщает официальный информационный канал генеральной прокуратуры республики в Telegram.

Читать полностью
Spiegel: Делом об убийством двух украинцев занялась прокуратура Мюнхена

Spiegel: Делом об убийством двух украинцев занялась прокуратура Мюнхена

Генеральная прокуратура Мюнхена начала расследование убийства уроженцев Украины в городе Мурнау в Баварии, по данным издания Spiegel.

Читать полностью

Общество

Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным

Журналист Такер Карлсон выпустил интервью с философом Дугиным

Американский журналист называет Дугина "самым известным политическим философом России".

Читать полностью
Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP

Компания Elago выпустила док-станцию для iPhone в стиле Game Boy Advance SP

Elago выпустила док-станцию MagSafe MS W5 Charging Stand для iPhone, стилизованную под Game Boy Advance SP 2003 года. Дизайн включает классические кнопки и зелёный экран, а также декоративный "картридж".

Читать полностью

Новости