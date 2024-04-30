Экономист, старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов рассказал о новой возможности для россиян. Речь идет о переводах между своими счетами без установления банковской комиссии. Максимальная сумма - 30 миллионов рублей. Действовать новая система начнет в мае.

- В первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент - его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом, - сообщил эксперт.

Ранее у клиентов банков возникали сложности с переводами на сумму более 300 тысяч рублей. Многие использовали банкоматы, но такой метод совсем небезопасен, считает Ферапонтов. Также он уверен, что подобное нововведение поможет упростить сделки с недвижимостью.

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