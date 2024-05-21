В Польше были задержаны девять человек, которые якобы имели прямое отношение к заказанной Россией диверсии на территории польского государства. Об этом сделал прямое заявление премьер-министр Польши Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24.
Туск сообщил, что на данный момент в Польше задержаны девять человек, которые, по его мнению, выполняли заказ российских спецслужб.
Речь шла о широком спектре преступлений по типу поджогов и избиений. Он также добавил, что среди тех, кого задержали, есть наемники. Обвинения также затрагивают граждан Украины, Белоруссии и Польши.
Фото: flickr.com/European Parliament (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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