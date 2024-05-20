Украинские власти заявили, что Украина будет принимать участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Ранее киевские власти с осуждением восприняли решение Международного олимпийского комитета допустить российских и белорусских атлетов к играм в Париже.

Национальный олимпийский комитет прописал рекомендации по взаимодействию украинских спортсменов с россиянами и белорусами. В них было четко сказано, что украинцам следует воздержаться от контактов с атлетами из РФ и Белоруссии на время проведения Олимпийских игр.

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