Украинские власти заявили, что Украина будет принимать участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.
Ранее киевские власти с осуждением восприняли решение Международного олимпийского комитета допустить российских и белорусских атлетов к играм в Париже.
Национальный олимпийский комитет прописал рекомендации по взаимодействию украинских спортсменов с россиянами и белорусами. В них было четко сказано, что украинцам следует воздержаться от контактов с атлетами из РФ и Белоруссии на время проведения Олимпийских игр.
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