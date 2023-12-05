Из-за остановки состава поезда МЦД-3 задерживаются в пути

Движение по поездам МЦД-3 задерживается из-за технической поломки одного из составов. Информация об этом поступила из официального Telegram-канала столичного департамента транспорта, сообщает ТАСС.
Отмечается, что на участке Сходня - Зеленоград-Крюково затруднено движение по направлению к Зеленограду-Крюково из-за остановки поезда. Для удаления состава с путей уже направлен вспомогательный локомотив. Вместе с РЖД принимаются необходимые меры для восстановления нормального движения.
200 палаток и 800 спальных мешков для помощи беженцам Греция отправила на Кипр
Греция отправила на Кипр через механизм гражданской защиты Европы 200 палаток и 800 спальных мешков, предоставляя поддержку беженцам, прибывающим на остров из Ближнего Востока.
13 декабря пройдет заседание российско-китайской комиссии по гумсотрудничеству
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поручил провести двадцать четвёртое заседание комиссии по гуманитарному сотрудничеству между Россией и Китаем в формате видеоконференции 13 декабря.
О регистрации в РФ случаев заболевания микоплазменной инфекцией заявил Роспотребнадзор
Случаи заражения микоплазменной инфекцией фиксируются в России, однако появление ее более серьезных форм не отмечено, как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Владимир Путин посетил Центр знаний "Машук"
Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые посетил Центр знаний "Машук", который был открыт в августе 2022 года.