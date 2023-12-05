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Из-за остановки состава поезда МЦД-3 задерживаются в пути
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  • Опубликована сегодня в 18:24

Из-за остановки состава поезда МЦД-3 задерживаются в пути

Движение по поездам МЦД-3 задерживается из-за технической поломки одного из составов. Информация об этом поступила из официального Telegram-канала столичного департамента транспорта, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на участке Сходня - Зеленоград-Крюково затруднено движение по направлению к Зеленограду-Крюково из-за остановки поезда. Для удаления состава с путей уже направлен вспомогательный локомотив. Вместе с РЖД принимаются необходимые меры для восстановления нормального движения.

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