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Агентство туристической информации сообщило о ценах на новогодние железнодорожные круизы
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  • Опубликована сегодня в 22:53

Агентство туристической информации сообщило о ценах на новогодние железнодорожные круизы

Популярные направления включают Карелию и Сибирь. "Зимняя сказка" в Великий Устюг уже распродана, но есть вариант "Мороз-экспресс" с программой на три дня за 36 тысяч рублей.

Путешествие в Белоруссию стоит 37 тысяч рублей, а "В Сибирь" на шестидневном круизе обойдется в 74,5 тысячи рублей. Также доступны круизы "Серебряный маршрут" (37 тысяч рублей), "Лыжная стрела" к горнолыжным курортам, и новинка сезона — "По Золотому кольцу" за 52 тысячи рублей. Круиз в Карелию со встречей Нового года стоит от 57 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

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