Агентство туристической информации сообщило о ценах на новогодние железнодорожные круизы

Популярные направления включают Карелию и Сибирь. "Зимняя сказка" в Великий Устюг уже распродана, но есть вариант "Мороз-экспресс" с программой на три дня за 36 тысяч рублей.
Путешествие в Белоруссию стоит 37 тысяч рублей, а "В Сибирь" на шестидневном круизе обойдется в 74,5 тысячи рублей. Также доступны круизы "Серебряный маршрут" (37 тысяч рублей), "Лыжная стрела" к горнолыжным курортам, и новинка сезона — "По Золотому кольцу" за 52 тысячи рублей. Круиз в Карелию со встречей Нового года стоит от 57 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.
ВОЗ: в Европе зафиксирована самая быстрорастущая эпидемия ВИЧ
В Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечена самая быстро растущая эпидемия ВИЧ в мире, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году
Около 700 тыс. россиян посетили Пхукет в 2023 году, что является рекордным показателем среди иностранных туристов. Об этом сообщило генеральное консульство России в Пхукете.
WhatsApp внедрил новую функцию в закрытых чатах — секретные коды
Пользователи теперь могут установить пароль для беседы, обеспечивая дополнительный уровень безопасности, особенно в случае несанкционированного доступа к их смартфону.
Кардиолог оценил новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%
Новый препарат Леподисиран, способный снижать уровень вредного холестерина ЛП а на 95%, оценил кардиолог Вадим Закиев. Он подчеркнул, что пока неизвестно, насколько этот препарат будет эффективен и безопасен в реальной клинической практике.