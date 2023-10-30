Проект трассировки метро в Сормове вынесли на общественные обсуждения

Информация о продлении метро в Сормовском районе была опубликована на официальном сайте администрации Нижнего Новгорода. С этого момента и до 11 ноября начнутся публичные обсуждения данного проекта. Основной точкой развития метро станет новая станция, которая будет расположена на улице Станционной.

Туннель, начиная с перехода от станции "Буревестник", будет протянут вдоль Сормовского шоссе, а затем пойдет по улице Коминтерна, пройдя под существующими железнодорожными путями, и закончит свой путь на улице Станционной, где будут созданы входы в метро. Планируется также разработать пересадочный узел для пассажиров.

Строительство будет разделено на две фазы. Во второй фазе, в районе Бурнаковской низины, будет создано электродепо. Станция метро "Сормовская" наземного типа будет построена в открытом котловане и будет иметь два подземных вестибюля, обеспечивающих выходы на улицы Станционной, Локомотивную, Щербакова, а также на платформу станции "Сормово" для пригородных электропоездов, сообщает "В Городе N".

Также предусмотрено устранение объектов железнодорожной инфраструктуры, связанных с станцией "Варя" и приводящих к ней путей, поскольку они перестали быть необходимыми в свете принятых проектных решений.

Для реализации этого проекта необходимо будет выкупить 757 участков у их владельцев, преимущественно используемых под складские и гаражные помещения. План по продлению метро в Сормовском районе планируется завершить к 2027 году. Как ранее сообщалось, за здания, находящиеся в зоне строительства метро на Сенной, будут выплачены компенсации в размере 500 миллионов рублей.