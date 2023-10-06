График движения поездов на МЦД будет изменен на Курском и Рижском направлениях

Изменения в расписании движения поездов на Курском и Рижском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) произойдут ночью с 8 на 9 октября и с 9 на 10 октября в связи с плановым ремонтом пути.
С 22:00 до 05:10 указанных дат расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 МЦД будет подвергнуто изменениям:
- Диаметральные поезда, следующие по маршруту от Нахабино до Подольска, будут временно отменены.
- Интервалы движения на всем D2 МЦД увеличатся до 40 минут.
- Время отправления последних поездов будет скорректировано.
- Некоторые поезда на Курском направлении будут отправляться от станции Царицыно.
Также сообщается, что в период "окон" ремонтироваться будут пути и стрелочные переводы на станции Люблино. В связи с этим на участке между станциями Москва-Товарная и Царицыно будет закрыто движение в сторону Москвы. Работы будут проводиться в ночное время, когда пассажиропоток минимален, сообщает ТАСС.
Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание пригородных и городских поездов с помощью приложений "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на официальном сайте перевозчика.
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