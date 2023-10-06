График движения поездов на МЦД будет изменен на Курском и Рижском направлениях

Изменения в расписании движения поездов на Курском и Рижском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) произойдут ночью с 8 на 9 октября и с 9 на 10 октября в связи с плановым ремонтом пути.

С 22:00 до 05:10 указанных дат расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2 МЦД будет подвергнуто изменениям:

Диаметральные поезда, следующие по маршруту от Нахабино до Подольска, будут временно отменены. Интервалы движения на всем D2 МЦД увеличатся до 40 минут. Время отправления последних поездов будет скорректировано. Некоторые поезда на Курском направлении будут отправляться от станции Царицыно.

Также сообщается, что в период "окон" ремонтироваться будут пути и стрелочные переводы на станции Люблино. В связи с этим на участке между станциями Москва-Товарная и Царицыно будет закрыто движение в сторону Москвы. Работы будут проводиться в ночное время, когда пассажиропоток минимален, сообщает ТАСС.

Пассажирам рекомендуется проверять актуальное расписание пригородных и городских поездов с помощью приложений "Метро Москвы", "Московский транспорт" и на официальном сайте перевозчика.