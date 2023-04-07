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  • Опубликована сегодня в 8:45

Россияне стали чаще ходить в торговые центры Москвы и Петербурга

В конце прошлого месяца торговым центрам Москвы и Санкт-Петербурга удалось увеличить посещаемость на 4-6% по сравнению с прошлым годом, после долгого периода снижения, сообщает ТАСС.

По мнению экспертов, если такой рост сохранится, то сегмент может компенсировать убытки, понесенные из-за массовых закрытий магазинов западных брендов в прошлом году. Однако сами участники рынка не стольtrafik оптимистичны как эксперты. Они не ждут, что трафик вернется к уровню 2019 года.

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