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Reuters: торговля России с КНДР реанимировала особую экономическую зону «Расон»
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  • Опубликована сегодня в 11:25

Reuters: торговля России с КНДР реанимировала особую экономическую зону «Расон»

Созданная властями Северной Кореи особая экономическая зона (ОЭЗ) "Расон" стала фокусом растущего сотрудничества с Россией, сообщает агентство Reuters. Согласно данным спутниковых снимков, российские суда впервые с 2018 года пришвартовались в этой экономической зоне. Россия активно торгует с КНДР через порт Расон и использует рядом расположенную железную дорогу.

ОЭЗ "Расон" была создана в 1990-х годах с целью привлечения инвестиций. Это место имеет стратегическое значение, являясь одним из первых и крупнейших рынков в Северной Корее. Однако после введения санкций и в условиях пандемии торговля и туризм в этом регионе заметно сократились.

Эксперты утверждают, что восстановление ОЭЗ "Расон" может быть связано не только с Китаем, но и с углублением сотрудничества между КНДР и Россией. В частности, Россия может использовать эту зону для продажи угля, нефти и муки. Углубление сотрудничества также может позволить северокорейским рабочим отправлять российские товары своим родственникам.

Согласно данным агентства Reuters, с августа российские корабли посещали порт Расон, а некоторые из них, по данным западных исследователей, связаны с военной логистикой. Северная Корея предположительно отправила в Россию около 2 тыс. контейнеров с грузом, который, вероятно, имеет военное значение.

В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию, проведя встречу с президентом Владимиром Путиным. Этот визит способствует укреплению отношений между странами.

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