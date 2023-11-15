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Назван риск, связанный с использованием секс-игрушек, о котором редко кто задумывается
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  • Опубликована вчера в 21:55

Назван риск, связанный с использованием секс-игрушек, о котором редко кто задумывается

Риски, связанные с использованием секс-игрушек, будут обсуждены на ежегодной конференции Общества анализа рисков 2023 года.

Как сообщает журнал Microplastics and Nanoplastics, здесь речь не только о возможности получения травм. Существуют риски, о которых пользователи секс-игрушек обычно не задумываются или не осведомлены.

В последнее время появилось много исследований о количестве микропластика, попадающего в организм человека. Эксперты из Дьюка и штата Аппалачи близко изучили такой "невидимый" источник микропластика, как интимные гаджеты.

Большинство взрослых американцев признаются в использовании интимных игрушек, не подозревая, что они могут нанести вред здоровью. Эксперты проанализировали химический состав четырех распространенных типов интимных игрушек.

Результаты анализа свидетельствуют о том, что ректальные плаги содержат и выделяют больше всего микро- и нанопластика, за ними следуют шарики-бусины, двойные и внешние стимуляторы в порядке убывания вреда.

Еще одним риск-фактором являются фталаты, серьезно нарушающие работу эндокринной системы. Они были обнаружены во всех протестированных устройствах, причем в концентрациях, превышающих предупреждения об опасности.

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