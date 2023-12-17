Эксперт дал советы по покупке горящего тура

Эксперт Роман Арсений раскрывает информацию о возможности приобретения доступных горящих туров. В прошлом такие туры были распространены, но с изменениями на рынке туризма, их количество сократилось на 70-80%.
Теперь туроператоры осторожнее берут блоки мест, и поиск горящего тура стал сложнее.
Рекомендуется обращаться к турагенту, который может отследить специальные предложения. Для тех, кто не хочет ждать горящих туров, рекомендуется планировать путешествия заранее и использовать акцию "раннее бронирование", которая может принести скидку до 30-40%. Недавние изменения в законе обязывают турфирмы сообщать о реализованных турах в электронной системе. Тем не менее, ожидается, что предложения горящих туров могут вернуться при упрощении правил, сообщает Аргументы И Факты.
Ученые подтверждают пользу дополнительного сна в выходные
Дополнительный сон в выходные дни, согласно исследованию Китайского Нанкинского медицинского университета, действительно приносит заметную пользу здоровью.
В Канаде применили инновационный метод для передвижения исторического здания
В провинции Новая Шотландия в Канаде успешно передвинули отель, возведенный более 200 лет назад, весом 220 тонн, применяя необычный метод - специальное мыло. Городские власти решили переместить историческое здание, ранее располагавшееся в центре города, и для этого инженеры компании S Rushton Construction & House Moving Expert воспользовались мыльным веществом, покрыв здание и создав скользкую поверхность.
Ученые выяснили, что способствует развитию астмы
Европейские и канадские исследователи выявили, что разнообразие 19 семейств вирусов-бактериофагов, присутствующих в кишечнике детей, существенно влияет на вероятность развития астмы.
Сообщается о всплеске отзывов научных статей в 2023 году
Анализ, опубликованный в Nature, раскрывает тревожную динамику - более 10 тысяч научных статей были отозваны из журналов за 2023 год. Этот рост вызывает беспокойство, учитывая, что публикации считаются ключевым показателем успеха ученого.