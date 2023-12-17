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Эксперт дал советы по покупке горящего тура
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  • Опубликована сегодня в 21:08

Эксперт дал советы по покупке горящего тура

Эксперт Роман Арсений раскрывает информацию о возможности приобретения доступных горящих туров. В прошлом такие туры были распространены, но с изменениями на рынке туризма, их количество сократилось на 70-80%.

Теперь туроператоры осторожнее берут блоки мест, и поиск горящего тура стал сложнее.

Рекомендуется обращаться к турагенту, который может отследить специальные предложения. Для тех, кто не хочет ждать горящих туров, рекомендуется планировать путешествия заранее и использовать акцию "раннее бронирование", которая может принести скидку до 30-40%. Недавние изменения в законе обязывают турфирмы сообщать о реализованных турах в электронной системе. Тем не менее, ожидается, что предложения горящих туров могут вернуться при упрощении правил, сообщает Аргументы И Факты.

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