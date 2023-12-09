Россияне уже сейчас начали покупать летние туры

Продажи летних туров в Анапу и Абхазию выросли в 4 раза, в Геленджик — в 2 раза, в Кавминводы — в 1,5 раза, сообщает туроператор "Алеан". Каждая третья бронь включает питание "все включено".
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе пояснила рост спроса тем, что туристы берут туры на лето заранее, ожидая возможного роста цен в следующем году. Она предвидит увеличение цен на отдых в России на 10% в следующем году. Кроме экономии, туристы опасаются упустить возможность забронировать популярные отели, которые уже пользуются спросом.
Bloomberg сообщил о завершении пика популярности швейцарских часов люксовых брендов
Bloomberg сообщил о завершении бума популярности швейцарских часов люксовых брендов. В начале пандемии спрос на них стремительно рос, достигнув в 2022 году рекордных $28,5 млрд.
США одобрили новый препарат для лечения серповидноклеточной анемии
США одобрили препарат Casgevy на основе технологии редактирования генов CRISPR для лечения серповидноклеточной анемии. FDA разрешило применение терапии у пациентов от 12 лет и старше.
Стало известно, что более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать
Более 25% россиян в новогодние праздники выражают желание просто поесть и поспать, в то время как 47% планируют провести их в кругу семьи, по данным опроса OneTwoTrip. А также 12% россиян намерены посвятить 10-дневные выходные пересмотру "Гарри Поттера".
"Яндекс" - единственный представитель России в рейтинге мировых лидеров развития ИИ
"Яндекс" - единственная российская компания в мировом рейтинге развития искусственного интеллекта (ИИ). По исследованию Epoch AI и Массачусетского технологического института, Google, OpenAI и Meta оказали наибольший вклад в развитие ИИ.