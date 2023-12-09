Россияне уже сейчас начали покупать летние туры

Продажи летних туров в Анапу и Абхазию выросли в 4 раза, в Геленджик — в 2 раза, в Кавминводы — в 1,5 раза, сообщает туроператор "Алеан". Каждая третья бронь включает питание "все включено".

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе пояснила рост спроса тем, что туристы берут туры на лето заранее, ожидая возможного роста цен в следующем году. Она предвидит увеличение цен на отдых в России на 10% в следующем году. Кроме экономии, туристы опасаются упустить возможность забронировать популярные отели, которые уже пользуются спросом.