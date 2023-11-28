Как россияне могут сэкономить на зимних поездках в Азию

Эксперт Николай Мельник рассказал о способах экономии россиян на зимних поездках в Азию. Власти Таиланда предлагают скидки до 80% на различные услуги и бесплатное посещение национальных парков зимой, что делает эту страну привлекательным направлением. Он также отметил доступность Шри-Ланки для российских туристов.



Мельник посоветовал покупать пакетные туры ближе к дате вылета, так как в ноябре-декабре спрос снижается, и цены падают. В это время можно найти тур в Таиланд или Шри-Ланку на 10 ночей за 120 тысяч рублей на двоих, в то время как в новогодние каникулы цена может достигать 320 тысяч рублей.



Он также отметил, что самостоятельное планирование путешествия может быть экономичным, но может включать длительные пересадки и другие неудобства. Мельник подчеркнул важность медицинской страховки в Азии из-за высокого риска аварий на мотоциклах и скутерах.



Наконец, эксперт указал, что выбор регулярных рейсов влияет на стоимость билетов, особенно после новогодних праздников, и посоветовал планировать путешествия на неделю вперед для экономии средств, сообщает Центральная Служба Новостей.