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Как россияне могут сэкономить на зимних поездках в Азию
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  • Опубликована сегодня в 0:21

Как россияне могут сэкономить на зимних поездках в Азию

Эксперт Николай Мельник рассказал о способах экономии россиян на зимних поездках в Азию. Власти Таиланда предлагают скидки до 80% на различные услуги и бесплатное посещение национальных парков зимой, что делает эту страну привлекательным направлением. Он также отметил доступность Шри-Ланки для российских туристов.

Мельник посоветовал покупать пакетные туры ближе к дате вылета, так как в ноябре-декабре спрос снижается, и цены падают. В это время можно найти тур в Таиланд или Шри-Ланку на 10 ночей за 120 тысяч рублей на двоих, в то время как в новогодние каникулы цена может достигать 320 тысяч рублей.

Он также отметил, что самостоятельное планирование путешествия может быть экономичным, но может включать длительные пересадки и другие неудобства. Мельник подчеркнул важность медицинской страховки в Азии из-за высокого риска аварий на мотоциклах и скутерах.

Наконец, эксперт указал, что выбор регулярных рейсов влияет на стоимость билетов, особенно после новогодних праздников, и посоветовал планировать путешествия на неделю вперед для экономии средств, сообщает Центральная Служба Новостей.

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