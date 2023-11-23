РИА Новости: туристы стали все больше интересоваться путешествиями в Оман

В отличие от современных Объединенных Арабских Эмиратов, Оман хранит свой подлинный восточный колорит. Туристам не требуется строгое следование местным правилам, а для россиян виза не обязательна. Кроме того, доступны прямые рейсы, сообщает РИА Новости.
В 1937 году в Омане были обнаружены нефтяные месторождения, и с тех пор страна все время развивается: высококачественные автомобильные дороги, современные красивые города, высокий уровень образования и медицины. Однако здесь не возвышаются небоскребы, а местные предпочитают традиционную одежду, султан управляет страной абсолютно, передавая власть по наследству.
Для туристов Оман стал доступен в конце 1980-х годов.
"Роскошные отели, замечательные пляжи, насыщенные экскурсионные туры. Чисто, много зелени. Рекомендую путешествие по стране", — отмечает Неля Огурцова, заместитель генерального директора туроператора "Пантеон".
Оман считается одной из самых безопасных стран в мире, с минимальными случаями краж, и почти невозможностью столкнуться с агрессией на улицах.
Туристов здесь принимают отлично, и это привлекает их.
"Дубай часто разочаровывает. Если хотите настоящей аутентичности, выбирайтесь в Оман", — подчеркивает Дмитрий Калистров, генеральный директор туроператора DMC OldOman.
По его наблюдениям, количество российских туристов в Омане растет, особенно учитывая ограниченное количество зимних направлений.
Время отдыха
Самый популярный сезон — зима, с октября по конец апреля. В январе и феврале температура воздуха днем достигает около 25 градусов, а вода прогревается до 23-27 градусов.
"Отличное время для серфинга, осмотра деревень, исследования пещер, посещения национальных парков и дайвинга", — отмечает пресс-служба "Слетать.ру".
Пейзажи Омана разнообразны и живописны: горы, водопады, саванны, тропики, фьорды, пустыни, оазисы, коралловые рифы. В заповедниках можно встретить гигантских черепах и антилоп орикс, а также пепельных соколов.
Одной из основных достопримечательностей столицы, Маската, является мечеть Султана Кабуса. В ее главном зале находится ковер ручной работы размером с футбольное поле, созданный 600 мастерицами за четыре года. Люстра состоит из сотен тысяч кристаллов Swarovski. Посещение возможно с 8 до 11 утра, за исключением пятницы.
- Дворец Аль-Алам, резиденция султана и символ страны, к сожалению, доступен только для внешнего осмотра.
- Старинные улочки ведут к рынку Матрах, где можно приобрести украшения, керамику, благовония, традиционные ножи ханджары и кашемировые шали.
- Салала, второй по величине город в Омане и столица Дофарского губернаторства, обещает немного более прохладную погоду и частые дожди, делая его зеленым осенью.
- В Дофаре также представлены пляжи с белоснежным песком, многочисленные водопады, карстовые провалы и другие природные достопримечательности.
- И, конечно же, впечатляющие закаты в пустыне.
- В Низве расположены несколько рынков, включая фруктовый, где представлен огромный выбор фиников (в Омане более 30 видов) и традиционной халвы.
Эту сладость продают в небольших мисках, где она находится в жидком состоянии. Она пользуется популярностью не только у оманцев, но и у туристов из Арабских Эмиратов.
Местные туристические компании предлагают разнообразные экскурсии, но следует учитывать большие расстояния. Один из самых популярных однодневных маршрутов включает посещение оазиса Wadi Shab и карстового озера Sink Hole (стоимость — 90 долларов на человека). "Вади" — это уникальные природные образования, нередко ошибочно называемые руслами рек. На самом деле они формировались под воздействием дождевых потоков в течение веков, создавая прохладные зеленые ущелья с небольшими пресными озерами. По словам Дмитрия Калистрова, посещение таких мест — ключ к настоящему Оману.
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