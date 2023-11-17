"Самолеты битком": туроператоры отмечают "тысячекратный" взлет спроса на поездки в Грузию

Тбилиси этой зимой стало одним из самых востребованных направлений для российских туристов, сообщают турагенты. Некоторые говорят о 200% росте популярности, в то время как руководитель сети "Розовый слон" Алексан Мкртчян отмечает "тысячекратный рост продаж". Причиной стали новые прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси не только из Москвы и Сочи, но и из других регионов, сообщает Tourdom.Ru.

"Рейсов много, самолеты полные", — признаются представители туристического бизнеса.

Начиная с середины ноября, "Азимут" и Red Wings начали выполнять рейсы в Грузию из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и Казани. Похоже, высокие цены на авиабилеты не останавливают туристов. Например, на новогодние каникулы прямой рейс из Москвы обойдется в 57 тыс. рублей туда и обратно, из Санкт-Петербурга — 66 тыс. рублей, из Сочи — около 40 тыс. рублей в обе стороны. Впрочем, это цены на праздничные даты, а в декабре билеты дешевле. Например, Red Wings предлагает перелет из Санкт-Петербурга в Тбилиси за 51 тыс. рублей.

"Огромный спрос среди россиян, особенно на Новый год", — подтверждает владелец турфирмы GavaziTravel Рамаз Берошвили.

Чаще всего выбирают восьмидневные туры, стоимость которых начинается от 500 долларов США без перелета. Программа включает проживание с завтраком, дегустацию вин и великолепный грузинский ужин. Также есть более продолжительные путешествия. В настоящее время сотрудничаем с группой из России, которая планирует пробыть в Грузии 11 дней.

Зимние приоритеты российских туристов не слишком отличаются от летних, за исключением того, что море сейчас не входит в обязательную программу. По словам грузинских туроператоров, популярны экскурсии в Кахетию, Картли, Сванетию. Боржоми также не остается без внимания. Стоимость групповой экскурсии на целый день в среднем составляет 30-45 евро на человека, индивидуальная — 160-170 евро. В период праздников тарифы обычно не повышаются.

Несмотря на новогодний ажиотаж, со свободными номерами в отелях Тбилиси проблем нет. Число доступных вариантов на сервисах бронирования в начале января и ноябре практически не отличается. Цены также стабильны, хотя во время праздников некоторые отели могут немного поднять тарифы, но это не критично. Сутки проживания в пятизвездочном отеле Hotel Pullman Tbilisi Axis Towers обойдутся в 17 067 рублей без питания, в четырехзвездочном Silver 39 Corner Hotel — 5297 рублей, в трехзвездочном "Дипломате" — 3069 рублей. Апартаменты в начале января можно снять за 4-6 тыс. рублей в сутки.

Отдельно обсуждается вопрос безопасности. После возобновления прямых авиарейсов между Москвой и Тбилиси в Грузии были случаи акций протеста против российских туристов, самой известной была встреча круизного лайнера Astoria Grande в Батуми в июле. Однако, по словам Рамаза Берошвили, сейчас в Тбилиси все спокойно:

"Туристам нечего опасаться, всегда было и есть уважение, как минимум, со стороны 90% грузин".