Индонезия намерена привлечь 14 миллионов туристов в 2024 году

По планам Индонезии на 2024 год, страна намерена привлечь 14 миллионов туристов. В текущем году, по словам министра туризма и творческой экономики Индонезии, Сандиаги Уно, количество иностранных туристических визитов уже достигло около 11 миллионов, превысив установленный целевой показатель в 8,5 миллионов.
Основным направлением стал остров Бали, который в этом году планировал принять 4,5 миллиона гостей из других стран. Министр выразил оптимизм относительно восстановления туристического сектора к нормальному уровню к 2025 году.
Согласно данным на конец октября, на Бали уже отдохнули 4,3 миллиона туристов в текущем году, и цифры за ноябрь все еще подсчитываются. В 2023 году основными источниками туристов на Бали были Австралия, Малайзия, Сингапур и Китай, сообщает РИА Новости.
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