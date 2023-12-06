Эйфелева башня не оправдывает ожидания многих туристов

Сотрудники онлайн-сервиса OneTwoTrip выяснили, что многие туристы остаются недовольными посещением Эйфелевой башни, Пизанской башни и Колизея, так как эти места не оправдали их ожидания.
Опрос, в котором приняли участие 1876 пользователей, показал, что многих раздражает переоценка этих достопримечательностей, а также их плохое состояние и большое количество посетителей. Некоторые также высказали недовольство несоответствием реальности фотографиям из интернета, высокой стоимостью входных билетов и трудной доступностью объектов.
Большинство респондентов отметили, что всегда получают удовольствие от посещения известных туристических мест, однако некоторые признали, что несколько раз были разочарованы увиденным.
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