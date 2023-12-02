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Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году
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  • Опубликована сегодня в 21:08

Россияне стали лидерами среди посетителей Пхукета в 2023 году

Около 700 тыс. россиян посетили Пхукет в 2023 году, что является рекордным показателем среди иностранных туристов. Об этом сообщило генеральное консульство России в Пхукете.

Россияне заняли первое место по числу прибывших на остров туристов, превысив 697 тыс. человек за 11 месяцев. Таиланд планирует принять до 1,6 млн российских туристов в следующем году.

С 1 ноября россияне могут посещать Таиланд без визы до 90 дней до апреля 2024 года, сообщает ТАСС.

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