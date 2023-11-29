Эксперт Мельник объяснил, могут ли туристы вернуть свои деньги, если их отдых испорчен стихией

Вследствие наводнений в турецких городах, эксперт Николай Мельник рассказал о возможности возврата средств за туры в Турцию. Затоплены различные населенные пункты, включая Измир и Анталию.

Мельник предполагает, что ситуация улучшится, но не рекомендует поездки в данный момент.

Российские туристы могут отказаться от поездки и получить компенсацию, если Минэкономразвития выдаст рекомендацию о нежелательности посещения Турции. В противном случае, возврат зависит от политики туроператоров, и в случае отказа туристам придется обращаться в суд.

Ограничений на поездки в Турцию пока нет, что может привести к отсутствию компенсации при отмене поездки.